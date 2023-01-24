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НовостиПроисшествия24 января 2023 8:28

Стала известна личность погибшего в сыктывкарском бассейне мужчины

Погибшим в сыктывкарском бассейне оказался 58-летний мужчина с заболеванием сердца
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Сыктывкаре, накануне, 23 января умер мужчина. Он погиб в одном из фитнес-клубов города.

Как стало известно «КП-Коми», погибшим является 58-летний местный житель. По предварительным данным, он умер, не успев зайти в бассейн: у сыктывкарца остановилось сердце.

По данному факту СУ СК России по Коми проводит доследственную проверку. Тело мужчины направлено на судмедэкспертизу.

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