Стала известна личность погибшего в сыктывкарском бассейне мужчины

Фото: pxhere.com

В Сыктывкаре, накануне, 23 января умер мужчина. Он погиб в одном из фитнес-клубов города.

Как стало известно «КП-Коми», погибшим является 58-летний местный житель. По предварительным данным, он умер, не успев зайти в бассейн: у сыктывкарца остановилось сердце.

По данному факту СУ СК России по Коми проводит доследственную проверку. Тело мужчины направлено на судмедэкспертизу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В голове не укладывается»: трагическая смерть настигла 34-летнюю жительницу Коми (подробности)