Стала известна личность погибшего в сыктывкарском бассейне мужчины

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В Сыктывкаре, накануне, 23 января умер мужчина. Он погиб в одном из фитнес-клубов города.
Как стало известно «КП-Коми», погибшим является 58-летний местный житель. По предварительным данным, он умер, не успев зайти в бассейн: у сыктывкарца остановилось сердце.
По данному факту СУ СК России по Коми проводит доследственную проверку. Тело мужчины направлено на судмедэкспертизу.
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