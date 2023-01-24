Из-за ограничений экспорта нефти в Коми подешевел бензин

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Цены на бензин в Коми снизились из-за увеличения предложения, это связано с ограничениями экспортных поставок нефти. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Центробанка.

Годовая инфляция в Коми в декабре продолжила снижаться. Она составила 11,4% после 11,7% в ноябре. Этот показатель ниже, чем по СЗФО и по России в целом. На изменение инфляции прежде всего повлиял хороший урожай. Из-за этого подешевел комбикормов, и издержки животноводов снизились. Поэтому в Коми продолжило дешеветь мясо птицы и свинина. Цены на колбасу росли, но медленнее.

Сетевые магазины в Коми проводили акции и предоставляли скидки на некоторые продукты. В итоге замедлился годовой рост цен на чай и кофе. На снижение инфляции в Коми также повлияло замедление роста цен на некоторые непродовольственных товаров. Так, на фоне ограничений экспортных поставок нефти наблюдалось увеличение предложения топлива. В итоге в Коми продолжил дешеветь бензин.

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