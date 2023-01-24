Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 января 2023 11:12

Из-за ограничений экспорта нефти в Коми подешевел бензин

Жителям Коми объяснили, почему снизились цены на бензин
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Цены на бензин в Коми снизились из-за увеличения предложения, это связано с ограничениями экспортных поставок нефти. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Центробанка.

Годовая инфляция в Коми в декабре продолжила снижаться. Она составила 11,4% после 11,7% в ноябре. Этот показатель ниже, чем по СЗФО и по России в целом. На изменение инфляции прежде всего повлиял хороший урожай. Из-за этого подешевел комбикормов, и издержки животноводов снизились. Поэтому в Коми продолжило дешеветь мясо птицы и свинина. Цены на колбасу росли, но медленнее.

Сетевые магазины в Коми проводили акции и предоставляли скидки на некоторые продукты. В итоге замедлился годовой рост цен на чай и кофе. На снижение инфляции в Коми также повлияло замедление роста цен на некоторые непродовольственных товаров. Так, на фоне ограничений экспортных поставок нефти наблюдалось увеличение предложения топлива. В итоге в Коми продолжил дешеветь бензин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми подорожали огурцы и колбаса (подробности)