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НовостиОбщество24 января 2023 11:44

В Сыктывкаре умер бывший глава отделения ПФР

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба отделения Соцфонда по Коми

Фото: пресс-служба отделения Соцфонда по Коми

В Сыктывкаре умер бывший руководитель отделения Пенсионного фонда по Коми Геннадий Кондратьев. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Соцфонда.

Кондратьеву был 81 год. Он возглавлял отделение ПФР с 1995 по 2011 годы. Чиновник получил ряд наград. У него осталась жена и две взрослые дочери. Планируется, что Кондратьева похоронят в среду, 25 января. Прощание пройдет с 11 утра до полудня на улице Гаражной, 9/3.

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