В Сыктывкаре в сгоревшем жилом доме обнаружен труп мужчины

Фото: пресс-служба МЧС по Коми

В Сыктывкаре трагически погиб мужчина. Его тело было обнаружено в охваченном огнем доме. О ЧП сообщили в МЧС по Коми.

По данным ведомства, загорелся дом на Дуговой улице утром, 24 января. Пожар вспыхнул, по предварительной версии, из-за неосторожного обращения с огнем.

- Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 8:18. Прибывшими на экстренный вызов огнеборцами на месте пожара был обнаружен погибший мужчина. Пожар ликвидирован, - сообщили в ведомстве.

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