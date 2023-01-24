В Печоре женщина-таксист не оплатила пять штрафов, и долг вырос в 1,5 тысячи раз

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В Печоре женщина-таксист не оплатила пять штрафов, ее приговорили к 280 часам обязательных работ и оштрафовали на 750 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления в ФССП по Коми.

Женщину 1989 года рождения оштрафовали пять раз. За четыре нарушения она должна была заплатить по 800 рублей и еще за одно – тысячу. Общая сумма составила 4200 рублей. За два месяца жительница Коми не заплатила ни копейки. Сумма штрафов удвоилась, но женщина не стала оплачивать и эту сумму.

Суд приговорил женщину к 130 часам обязательных работ. Временным работодателем стала администрация городского поселения Путеец. Туда женщина не явилась. Поэтому на нее завели пять административных дел. В общей сложности жительница Печоры должна 750 тысяч рублей. За два месяца женщина не погасила задолженность, поэтому ей назначили еще 150 часов обязательных работ. 130 из 280 часов она уже отбыла. Жительница Печоры трудилась в управляющей компании.

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