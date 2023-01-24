В Коми чиновницу подозревают в превышении полномочий

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Инте директора Управления ЖКХ подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В октябре 2020 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» между управлением и бизнесменом был заключен муниципальный контракт. В документе шла речь о благоустройстве общественных территорий. С мая по октябрь 2021 года подрядчик укладывал асфальт. Однако качество покрытия не соответствовало ГОСТу.

Директор о нарушениях знала. Однако для того, чтобы повысить показатели эффективности своей работы и учреждения, злоумышленница подписала акты приемки выполненных работ на сумму более 3 миллионов рублей. Эти действия нанесли значительный ущерб бюджету.

Подозреваемую задержали. Ее хотят заключить под домашний арест. Следователи и сотрудники ФСБ выясняют, совершала ли женщина другие преступления.

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