В Коми мужчина в течение дня забивал свою жену до смерти

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В отношении 35-летнего жителя Печоры возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшей. По данным Следственного комитета Коми, жертвой стала его жена.

Установлено, что убийство произошло в квартире на Пионерской улице. В момент совершения преступления мужчина был пьян. Из-за личной неприязни он в течение дня ударял свою жену, в результате чего она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.

Подозреваемого в настоящий момент задержали и заключили под стражу. Как выяснилось, за его плечами уже есть одного уголовное дело. Следователи продолжают собирать доказательства совершения убийства.

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