В Печоре летучая мышь скалила зубы работникам городской ГРЭС

Фото: группа «Моя Печора»

Специалисты Печорской ГРЭС наткнулись на летучую мышь. На удивление работников мышь не спала и скалила зубки. Фотографии «красотки» опубликовали в группе «Моя Печора», а сами печорцы были явно удивлены, что такой зверёк появился в городе.

Кандидат биологических наук Наталья Быховец Института биологии КНЦ УрО РАН сообщила, что летучи мыши обитают по всей лесной зоне Коми, они могут даже прятаться на деревьях. В городской среде они используют для зимовки различные коммуникации, находятся там до появления насекомые. Если их побеспокоить, то спячка может прерваться. Чтобы животное уснуло снова, его нужно оставить в покое, рассказал специалист изданию «Комиинформ».

- Ничего необычного в появлении летучей мыши в Печоре нет, их находили даже в шахтах Воркуты, - рассказала Наталья Быховец.

Напомним, в 2021 году сыктывкарцы и жители Эжвинского района столицы наперебой скидывали фотографии летучих мышей в соцсетях. Залётные товарищи проникали и дом, и в подъезды и даже в почтовое отделение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми на открытый чердак магазина залетела сова (подробности)