В Коми появится звание Героя республики

Фото: пресс-служба Госсовета Коми

В Коми планируют учредить звание героя республики. Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба.

По его словам, соответствующий законопроект рассмотрит Госсовет. Если документ примут, то звание Героя Коми будет одной из высоких государственных наград республики. Ее будут получать люди, которые живут или жили в регионе, за совершение геройских поступков и подвигов, которые служат примером доблести и отваги. Таким людям будут вручать пятиконечные звезды и по 75 тысяч рублей. Сейчас ведется общественное обсуждение законопроекта.

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