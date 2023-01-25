В Коми 13 населенных пунктов на два часа остались без света

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В среду, 25 января, в Троицко-Печорском районе 13 населенных пунктов на два часа остались без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

В пять утра отключилась линия от подстанции «Троицк». В результате без света остались 13 населенных пунктов. К восстановительным работам привлекли аварийные службы. В частности, на месте происшествия работали шестеро сотрудников МЧС и две единицы техники. Электроснабжение удалось восстановить к шести утра.

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