В Коми трое мужчин расплатились за самогон крадеными продуктами и ограбили женщину

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В Вуктыле задержали трёх ранее судимых мужчин, подозреваемых в краже и грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился бизнесмен. Предприниматель заявил о краже продуктов из автофургона. Сумма ущерба превысила 18 тысяч рублей. Правоохранители задержали трех подозреваемых. Ими оказались местные жители 1970, 1986 и 1995 годов рождения.

Оказалось, что один из злоумышленников днем разгружал вышеупомянутый фургон. Фигурант узнал, что ночью там будут храниться продукты. Мужчина сообщил об этом приятелям. Подозреваемые решили украсть продукты, чтобы перепродать их. Мужчины сломали навесной замок и проникли в кузов. Оттуда они вынесли сладости, тушенку и мясные продукты.

Часть продуктов злоумышленники обменяли на самогон у одной из горожанок. Когда алкоголь закончился, вуктыльцы 1970 и 1995 годов рождения ограбили эту женщину. Фигуранты зашли в квартиру. Один из подозреваемых ударил женщину, усадил на диван и закрыл обзор одеялом. В это время напарник забрал 4 тысячи рублей, после чего оба скрылись. Возбуждены уголовные дела.

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