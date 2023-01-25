В пяти муниципалитетах Коми возросло количество пожаров

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В пяти муниципалитетах Коми увеличилось количество пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

По данным ведомства, ухудшение ситуации наблюдается в Сыктывкаре, Воркуте, а также Сыктывдинском, Усть-Куломском и Княжпогостском районах. Больше всего пожаров происходило ночью в жилом секторе. Причиной каждого третьего такого случая стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печей. 15 пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Еще 20 возгораний стали следствием нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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