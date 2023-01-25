В Коми 21-летний житель Саратовской области пытался убить 20-летнюю воркутинку

Фото: архив "КП"

В Воркуте 20-летняя девушка стала жертвой нападения своего интернет-знакомого. Молодой человек подкараулил воркутинку у подъезда и накинулся на нее с ножом. Об инциденте рассказали в СУ СК России по Коми.

Известно, что 21-летний парень приехал в Заполярье из Саратовской области. Он предложил девушке встретиться, а когда она пришла, достал нож и стал наносить один удар за другим. Девушка чудом спаслась: ей на помощь пришли неравнодушные жители Воркуты, ставшие свидетелями нападения.

- Подозреваемый задержан, в отношении него следователем в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, - заключили в СК.

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