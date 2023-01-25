Житель Коми убил брата бутылкой и 16-килограммовой гирей

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В Усинске 34-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть брата. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в октябре 2021 года. Мужчина выпивал со своим братом в его квартире. В какой-то момент между ними возник конфликт. Злоумышленник избил родственника пустой бутылкой из-под водки и 16-килограммовой гирей. В результате пострадавший скончался.

Присяжные рассматривали дело пять рабочих дней подряд и пришли к выводу о виновности фигуранта. Суд приговорил жителя Коми к 12 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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