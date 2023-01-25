В Коми отец вернул двойняшкам долг в 540 тысяч рублей

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В Княжпогостском районе отец вернул двойняшкам долг в 540 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Как рассказал в ведомстве, мужчина должен был отдавать треть заработка на содержание детей. Однако к моменту их совершеннолетия долг превысил полмиллиона. Дело в том, что у жителя Коми долгое время не было официального и стабильного источника дохода. Однако в итоге мужчина устроился на работу, и выплаты алиментов дочерям возобновились.

– Судебный пристав обратила взыскание на заработную плату, – пояснили в ФССП.

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