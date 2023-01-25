В Сыктывкаре 38-летняя внучка месяцами обворовала бабушку-пенсионерку

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре 82-летняя жительница Сыктывкара на протяжении нескольких месяцев лишалась большей части своих сбережений. О бедственном положении пенсионерки полицейским рассказала ее знакомая, которая думала, что пожилую женщину обворовывают телефонные мошенники. Однако правда оказалась куда неприятнее.

Выяснилось, что пенсию у бабушки крала ее родная 38-летняя внучка. На женщину пало подозрение, когда пенсионерка сопоставила любопытный факт: деньги исчезали со счета тогда, когда к ней в гости заходила внучка.

- Женщины долго не общались. Но внучка стала часто захаживать под предлогом помощи своей бабушке. Женщина просила телефон потерпевшей и говорила, что ей нужно позвонить на работу. На деле же она перечисляла деньги со счета пенсионерки, - рассказали следователи.

Внучка так украла 150 тысяч рублей. Сейчас ей грозит шесть лет тюрьмы и большой штраф.

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