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НовостиОбщество26 января 2023 4:45

Житель Коми убил своего знакомого ударом ножа в живот и напал на второго

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Княжпоготском районе рассмотрели уголовное дело в отношении жителя поселка Чиньяворык. По данным Объединенной пресс-службы судов, мужчина убил своего знакомого и напал еще на одного человека с ножом.

По предоставленной информации, преступление произошло 21 марта 2022 года, когда фигурант уголовного дела находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры мужчина ударил одного из потерпевших в живот, а после порезал ножом второго знакомого. В результате раненный в живот скончался на месте, второму удалось выжить.

Суд признал жителя поселка виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

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