Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 5:15

В Коми учредят знак отличия для активных дружинников

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

На портале общественных обсуждений Коми размещен проект о поощрении активных граждан, которые занимаются вопросами популяризации движения народных дружин. Жителям республики предлагают оставить свой отзыв об инициативе.

Как следует из пояснительной записки, в настоящий момент в регионе создано 30 народных дружин, куда вошли 382 человека. Общими усилиями в 2022 году они выявили 1678 административных правонарушений.

В целях стимуляции привлечения граждан к охране порядка предлагается разработать меры социальной поддержки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прокуратура обратила внимание на нехватку врачей в больнице Нижнего Одеса (подробнее)