В Коми учредят знак отличия для активных дружинников

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На портале общественных обсуждений Коми размещен проект о поощрении активных граждан, которые занимаются вопросами популяризации движения народных дружин. Жителям республики предлагают оставить свой отзыв об инициативе.

Как следует из пояснительной записки, в настоящий момент в регионе создано 30 народных дружин, куда вошли 382 человека. Общими усилиями в 2022 году они выявили 1678 административных правонарушений.

В целях стимуляции привлечения граждан к охране порядка предлагается разработать меры социальной поддержки.

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