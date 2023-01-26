Жительница Коми пыталась отсудить у банка деньги, украденные мошенниками

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Жительница Ухты не смогла взыскать с банка деньги, перечисленные с ее счета мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Ухтинка подала иск к ПАО «Почта Банк». Она потребовала взыскать деньги, проценты и компенсацию морального вреда. Горожанка пояснила, что операции по оплате услуг мобильной связи она не осуществляла. По ее словам, ответчик незаконно списал деньги со счета. Женщина считает, что банк не принял должных мер по защите и идентификации операций по карте.

Выяснилось, что при разговоре с незнакомцем ухтинка назвала номер банковской карты, а также пароль, который ей пришел телефон. Банк информировал клиента о совершении операций, направляя смс-уведомления, а также отображения информации в личном кабинете клиента.

Ухтинка не отрицала, что при входе в личный кабинет видела информацию о списании денег. Поэтому женщина заблокировала карту и обратилась в полицию. С уведомлением об обнаружении факта использования карты и ее данных без ее согласия к ответчику горожанка не обращалась. Мировой судья пришел к выводу, что передача конфиденциальной информации, произошла не по вине банка. Поэтому он отказал в иске.

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