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НовостиПроисшествия26 января 2023 11:19

В Коми пикап сбил 12-летнего мальчика

Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 26 января, в Усть-Вымском районе Mitsubishi сбил 12-летнего мальчика. Об этом сообщил в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в Жешарте в 8.10. Мужчина 1990 года рождения ехал за рулем Mitsubishi по улице Молодежной. В какой-то момент пикап сбил мальчика. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавший получил ушиб мягких тканей левого бедра и левого локтевого сустава.

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