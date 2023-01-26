В Сыктывкаре велосипедист в ответ на жест водителя разбил стекло авто

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В Сыктывкаре закрыли уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном повреждении автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 20 октября. Сыктывкарец ехал на велосипеде по Октябрьскому проспекту со стороны улицы Куратова в сторону Димитрова. Мужчине нужно было пересечь по пешеходному переходу улицу Карла Маркса. На «зебре» молодой человек не слез с велосипеда и продолжил движение.

В это время перед ним остановился Renault Duster. Водитель начал сигналить велосипедисту и через лобовое стекло стал махать рукой. Таким образом мужчина дал понять, что нужно слезть с велосипеда и перейти дорогу пешком. Велосипедист показал водителю неприличный жест, и тот ответил ему тем же.

Тогда фигурант бросил велосипед на обочине, подбежал к машине, стал дергать ручку двери, но не смог открыть. Тогда злоумышленник разбил кулаком стекло и попытался ударить водителя, но тот увернулся. Далее этого велосипедист стал пинать водительскую дверь, погнул зеркало. Потом мужчина взял кусок асфальта и бросил им в сторону водителя иномарки, но промахнулся. Сумма ущерба составила 63 тысячи рублей.

Велосипедист признал свою вину и раскаялся. Кроме того, мужчина возместил ущерб. Поэтому суд закрыл дело за примирением сторон.

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