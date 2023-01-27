В Коми более 6 тысяч семей получили выплату при рождении третьего ребенка

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В 2022 году в Коми более 6 тысяч семей получили ежемесячную выплату при рождении третьего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтруда.

На выплаты из бюджета выделили более миллиарда рублей. Теперь порядок предоставления этой меры поддержки изменился. С 2023 года деньги выплачиваются через Социальный фонд России в виде единого (универсального) пособия. Такая мера поддержки объединила ряд отдельных пособий и выплат.

Размер единого пособия - 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. он составляет 20 816 рублей в северной природно-климатической зоне Коми и 16 383 рубля - в южной природно-климатической зоне. В прошлом году выплату назначили 6148 семьям на 6587 детей.

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