В Коми экс-начальника железнодорожной станции оштрафовали за взятку

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Бывшего начальника железнодорожной станции Инта-1 признали виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, в 2015-2016 годах фигурант получил от представителя ООО 575 тысяч рублей. За это он обеспечил бесперебойный процесс подачи вагонов под погрузку на подъездные пути. Это было сделано для того, чтобы минимизировать затраты на простой. Фигурант также оказывал общее покровительство по службе.

Суд оштрафовал экс-начальника на 2,3 миллиона рублей. Кроме того, его лишили права заниматься определенной деятельностью. Сумму полученной взятки конфисковали в доход государства.

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