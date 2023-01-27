Сыктывкарец нашел ружье и сдал росгвардейцам

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

Житель Сыктывкара 1977 года рождения добровольно сдал сотрудникам Росгвардии оружие, найденное им у заброшенного дома в Сыктывдинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве.

Мужчина собирал металлолом в окрестностях села Ыб. Около одного из заброшенных домов он увидел мусорную кучу, откуда торчала труба. Житель Коми вытащил этот предмет, и оказалось, что это ружье. Мужчина отнес ружье в Росгвардию и добровольно сдал. За это он получит денежное вознаграждение.

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