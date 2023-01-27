В Коми выбрали перевозчиков по двум межмуниципальным маршрутам

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В Коми определили перевозчиков по двум межмуниципальным маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и промышленности.

Так, со 2 февраля перевозить пассажиров из Сыктывкара в Микунь и обратно будет ООО «Ухтинское автотранспортное предприятие». Новый межмуниципальный маршрут Ижма – Сыктывкар будет обслуживать индивидуальный предприниматель Сергей Терентьев. Автобус будет ходить каждый день.

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