В Воркуте иномарка сбила пятилетнего ребенка

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 28 января, в Воркуте автомобиль Kia Rio сбил пятилетнего ребенка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около полудня на улице Парковой. 29-летний мужчина задним ходом ехал за рулем Kia по двору дома №31б. В какой-то момент иномарка сбила пятилетнего мальчика. В результате ДТП пострадавший получил ушиб правого бедра. Кроме того, под вопросом открытый перелом той же конечности. Дошкольника не госпитализировали. Водитель получил права в 2016 году.

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