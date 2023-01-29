Сыктывкарец вступился за женщину и напал с ножом на человека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре 32-летнего местного жителя подозревают в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, ночью на дороге на улице Пушкина между двумя пьяными компаниями возник конфликт. Подозреваемый пришел на место после того, как ему позвонила сожительница. Женщина попросила фигуранта о помощи. Не разобравшись в ситуации, пьяный сыктывкарец несколько раз ударил ножом 42-летнего мужчину. Пострадавший получил раны в области груди и лица. Мужчину увезли в больницу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

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