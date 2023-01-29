Жительница Коми отсудила у больницы 145 тысяч рублей за сорванную поездку в Турцию

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Жительница Сосногорска отсудила у медицинской организации около 145 тысяч рублей за сорванную поездку в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Женщина обратилась к мировому судье с иском к медучреждению. Дело в том, что организация нарушила сроки проведения экспресс-анализа на коронавирус и изготовления справки на 16 языках. Тест нужен был жительнице Коми для въезда в Турцию. В итоге из-за нарушения сроков ей не удалось попасть в эту страну.

– С медицинской организации взысканы денежные средства, затраченные на покупку туристического продукта, в размере 72 920 рублей, расходы по оплате покупки места в самолете в размере 5 250 рублей, расходы, связанные с проездом, в размере 1 700 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 25 000 рублей, штраф в размере 39 935 рублей, – говорится в сообщении.

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