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НовостиПроисшествия30 января 2023 7:31

Житель Коми разбил молотком окно магазина и украл оттуда алкоголь

Источник:kp.ru
Фото: кадр видео

Фото: кадр видео

В Воркуте 40-летнего местного жителя подозревают в краже товара из магазина, сумма ущерба составила 17 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в Воргашоре. Ночью неизвестный разбил окно, проник в магазин и украл товар. Полицейские нашли подозреваемого. Оказалось, что злоумышленник разбил окно молотком. Добычей воркутинца стали продукты, сигареты и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело о краже. У фигуранта нашли и изъяли часть похищенного. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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