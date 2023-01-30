Житель Коми разбил молотком окно магазина и украл оттуда алкоголь

Фото: кадр видео

В Воркуте 40-летнего местного жителя подозревают в краже товара из магазина, сумма ущерба составила 17 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в Воргашоре. Ночью неизвестный разбил окно, проник в магазин и украл товар. Полицейские нашли подозреваемого. Оказалось, что злоумышленник разбил окно молотком. Добычей воркутинца стали продукты, сигареты и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело о краже. У фигуранта нашли и изъяли часть похищенного. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми украл стиральную машину, чтобы продать знакомой (подробности)