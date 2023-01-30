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НовостиПроисшествия30 января 2023 12:29

В Коми страховой агент присвоила 254 тысячи рублей

Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Печоре местную жительницу, работавшую страховым агентом, признали виновной в присвоении 254 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

С августа по октябрь позапрошлого года жительница Печоры заключала с людьми договоры ОСАГО. От клиентов женщина получала деньги. Эти средства она должна была перечислять на расчетный счет компании. Однако злоумышленница присвоила 254 тысячи рублей, полученные от 44 человек. Суд приговорил жительницу Коми к шести месяцам лишения свободы условно.

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