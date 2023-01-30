В Коми страховой агент присвоила 254 тысячи рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Печоре местную жительницу, работавшую страховым агентом, признали виновной в присвоении 254 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

С августа по октябрь позапрошлого года жительница Печоры заключала с людьми договоры ОСАГО. От клиентов женщина получала деньги. Эти средства она должна была перечислять на расчетный счет компании. Однако злоумышленница присвоила 254 тысячи рублей, полученные от 44 человек. Суд приговорил жительницу Коми к шести месяцам лишения свободы условно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми бывший профсоюзный руководитель присвоил 402 тысячи рублей (подробности)