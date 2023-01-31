Житель Коми не смог доказать, что стал беднее из-за рождения второго ребенка

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Житель Коми не смог доказать, что рождение второго ребенка ухудшает материальное положение. Об этом сообщили в пресс-службе судов республики.

Мужчина обратился в суд к жительнице Княжпогостского района. Он потребовал уменьшить размер алиментов. Житель Коми рассказал, что его материальное положение ухудшилось из-за рождения двух детей. Однако женщина с требованиями не согласилась. Жительница Княжпогостского района заявила, что мужчина ребенка не содержит. По ее словам, истец задолжал по алиментам более 490 тысяч рублей.

Выяснилось, что житель Коми работает. В его отношении возбуждено исполнительное производство о взыскании в пользу ответчика алиментов. Других исполнительных производств на мужчину нет.

– Наличие у истца детей само по себе не свидетельствует об ухудшении материального положения истца и не может служить основанием для снижения размера алиментов, доказательств того, что истец материально обеспечивает этих детей не представлено. При изложенных обстоятельствах оснований для удовлетворения иска не имелось, – говорится в сообщении.

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