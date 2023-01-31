В Коми пьяный водитель пытался продать авто, чтобы его не отобрали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сыктывдинский районный суд признал 28-летнего местного жителя виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Ранее жителя региона уже привлекали к административной ответственности за езду в пьяном виде. 23 октября мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Оказалось, что водитель вновь был пьян. Его приговорили 240 часам обязательных работ и на 2,5 года запретили водить авто.

Кроме того, у жителя Коми конфисковали Opel Astra, за рулем которого он был в тот день. На месте преступления осужденный написал договор купли-продажи, по которому иномарка была продана его родственнице. Однако это водителю никак не помогло: суд посчитал этот договор ничтожным.

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