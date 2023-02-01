В Коми водитель сбил женщину и скрылся

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 31 января, в Воркуте Mitsubishi Lancer сбил женщину 1954 года рождения и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 11.33. Молодой человек 2003 года рождения ехал за рулем Mitsubishi Lancer ехал. районе дома №45 он сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре». После этого машина уехала с места происшествия. В результате ДТП женщина получила ушиб бедра. Госпитализация ей не потребовалась.

Водитель получил права в ноябре прошлого года, но уже 44 раза нарушил правила дорожного движения.

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