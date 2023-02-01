В Коми 485 тяжелобольных получили компенсацию расходов на проезд в медучреждения

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В 2022 году в Коми 485 тяжелобольных жителей получили в компенсацию расходов на проезд в медицинские учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтруда.

Такой поддержкой могут воспользоваться люди с онкологическими заболеваниями, а также те, кто нуждаются в заместительной почечной терапии. Расходы на проезд компенсируют в обе стороны – в медучреждение и обратно. Помощь предназначена людям, живущим в труднодоступной местности.

Ранее компенсацию могли получить только жители Вуктыла, Ижемского, Усть-Цилемского, Удорского и Троицко-Печорскоого районов. Теперь в перечень входят около 140 населенных пунктов еще 13 муниципалитетов. За 2022 год компенсации получили 390 человек. На эти цели выделили около 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, право на аналогичную меру поддержки имеют люди с инвалидностью, которые нуждаются в процедурах программного гемодиализа и перитонеального диализа. В прошлом году такую меру поддержки получили 95 человек. На эти цели выделили 15 миллионов рублей.

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