В Усть-Вымском районе Коми подорожает проезд в автобусах

Фото: Ольга МАКАРОВА

В Усть-Вымском районе Коми спустя восемь месяцев вновь решили повысить стоимость проезда в автобусах. Соответствующий проект приказа опубликовал Комитет по тарифам.

Стоимость проезда в городском сообщении хотят повысить до 22 рублей. Тариф за километр пробега в пригородном сообщении составит 3,35 рубля. Проект приказа подготовили по ходатайству администрации Усть-Вымского района. Последний раз тарифы повышали в июне. Тогда стоимость проезда в городском сообщении увеличили до 21 рубля, а в пригородном – до 3,19 рубля за километр пробега. Новые тарифы являются проектными, и их могут скорректировать.

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