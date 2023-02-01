В Коми на восемь лет посадили приезжего закладчика

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Сыктывдинский районный суд признал 26-летнего жителя Волгоградской области виновным в покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, осужденный был курьером в составе организованной преступной группы, занимавшейся наркоторговлей. В мае он прибыл во Владимирскую область. Злоумышленник вытащил из тайника пакет с наркотиками и привез их в Коми. В Сыктывдинском районе молодой человек сделал три закладки. В общей сложности там было около 1,5 килограмма наркотиков. Далее закладчик отправился в Москву, и его задержали.

Суд приговорил наркокурьера к восьми годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, преступника оштрафовали на 250 тысяч рублей.

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