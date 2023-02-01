В Коми пенсионерам не хотели давать деньги из-за помарок в билетах

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В Усть-Куломском районе в пользу местных пенсионеров взыскали компенсацию расходов за проезд к месту отдых и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В ведомство обратились двое пенсионеров. Фонд пенсионного и социального страхования отказался компенсировать им расходы на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Жители Коми сочли такое решение незаконным. В момент поездки они были неработающими пенсионерами. Они постоянно жили в Усть-Куломском районе, который приравнен к районам Крайнего Севера.

Пенсионерам отказались полностью компенсировать стоимость проезда. Фонд аргументировал это тем, что проездные документы перевозчиков не соответствовали установленной форме. Кроме того, там были помарки и исправления.

Однако в прокуратуре подчеркнули, что по проездным и платежным документам можно было идентифицировать конкретного пассажира, а также определить другие необходимые данные. Ведомство обратилось в суд. С фонда взыскали сумму расходов пенсионеров.

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