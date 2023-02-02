Жители Коми, боясь мошенников, отказываются от диспансеризации

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Жители Коми опасаются мошенников и из-за этого отказываются проходить диспансеризацию. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Сотрудники поликлиник начали обзванивать жителей. Таким образом они приглашают людей на диспансеризацию и профосмотры. Однако регистраторы столкнулись с проблемами. В некоторых случаях люди не берут трубку, либо отказываются проходить диспансеризацию, поскольку не верят, что звонят именно из поликлиники.

Жителям советуют записать номера телефонов поликлиники, к которой они прикреплены. Именно с них и приглашают на диспансеризацию. В Минздраве подчеркнули, что в ходе телефонных разговоров не спрашивают никаких личных данных.

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