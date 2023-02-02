В Коми живут около 726 тысяч человек

Фото: Елена ВОРОБЬЕВА

По состоянию на 1 января 2023 года численность населения Коми составляла почти 726 тысяч человек. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

По данным ведомства, 564 тысячи человек (77,7%) живут в городах. Остальные 162 тысячи – (22,3%). При этом, по данным Комистата, 1 января 2022 года в республике насчитывалось 734 363 жителя. Таким образом, население уменьшилось на 8 394 человека, или на 1,1%. При этом горожан стало меньше на 5,4 тысячи (на 1%), а жителей сел – на 2,9 тысячи (на 1,8%).

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