Когда жителям Коми ждать единого пособия за январь

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Жители Коми, которые получают единое пособие, могут ждать выплат уже завтра, 3 февраля. Об этом напомнили в Соцфонде. Уточняется, что деньги придут всем, кто получает данную льготу не в первый раз.

Тем, кто подал заявление на универсальное пособие впервые, выплаты придут в течение пяти рабочих дней после одобрения. В дальнейшем же оно будет начисляться всегда третьего числа.

- Тем, кто обращается за пособием в первый раз, оно начисляется в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты, но в дальнейшем оно также будет перечисляться им 3-го числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие: то есть - за март оно поступит в апреле, а за апрель - в мае, пояснили в пресс-службе Социального фонда России.

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