В ДТП с тремя авто в Коми пострадал 10-летний ребенок

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 2 февраля, в Усть-Куломе столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадал 10-летний мальчик. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, 30-летний мужчина ехал за рулем ВАЗ-2107 по второстепенной дороге в сторону улицы Липина. В районе дома №11 водитель не уступил дорогу Chery Tiggo. Из-за этого машины столкнулись. Далее иномарка врезалась в стоящий Opel Astra.

В результате ДТП пострадал 10-летний пассажир Chery. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму. Кроме того, под вопросом сотрясение мозга. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

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