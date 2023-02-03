В Коми начнут строить еще пять школ и детских садов

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В 2023 году в Коми начнется строительство еще пяти школ и детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В настоящее время в Коми строят три образовательных учреждения. Так, в Ижме возводят школу на 600 мест. В селе Усть-Ижма Ижемского района строят школу-сад. Это учреждение рассчитано на 130 мест. Туда будут ходить 90 школьников и 40 дошкольников. Кроме того, продолжается строительство школы на 825 мест в Эжвинском районе Сыктывкара. Работы ведутся в микрорайоне Емваль.

В 2023 году планируется начать строительство ещё пяти объектов: корпуса на 400 мест школы №3 в Сыктывкаре, единого образовательного комплекса на 750 мест в селе Выльгорт Сыктывдинского района, школы на 825 мест в Сыктывкаре, детского сада на 99 мест в деревне Бакур Ижемского района, детского сада на 25 мест в посёлке Озёрный в Печорском районе.

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