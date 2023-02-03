В Коми работник пострадал при замене ворот

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В четверг, 2 февраля, в Коми работник пострадал при замене металлических ворот. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции республики.

Как рассказали в ведомстве, тяжелый несчастный случай произошел с работником ООО «Промресурс». Это предприятие зарегистрировали в Сыктывкаре. Сотрудник заменял ворота и получил тяжелую травму. Обстоятельства случившегося выясняются.

– Организуется комиссия по расследованию несчастного случая, – говорится в сообщении.

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