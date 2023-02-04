В Коми Jeep опрокинулся в кювет: пострадали два человека

Фото: ОГИБДД Ухты

В пятницу, 3 февраля, под Ухтой Jeep Liberty Sport опрокинулся в кювет, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 16.15. Мужчина 1989 года рождения ехал за рулем иномарки по трассе Сыктывкар – Ухта. На 287-м километре дороги водитель не справился с управлением. Из-за этого Jeep съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель и пассажир 1976 года рождения получили травмы различной степени тяжести. Госпитализация им не потребовалась, передает «Комиинформ».

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