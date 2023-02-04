В ходе СВО погиб житель Усть-Куломского района Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Усть-Куломского района Василий Тюрнин. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Тюрнин родился в селе Деревянск. Ранее житель Коми не служил. Его зачислили в запас и признали ограничено годным к военной службе. В зону СВО житель Коми отправился в качестве добровольца. Похоронят Тюрнина в воскресенье, 5 февраля. Уйба выразил соболезнования родным и близким покойного.

– Вечная слава и вечная память российскому воину! Низкий поклон за мужество и героизм, – отметил глава региона.

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