В Коми Toyota задним ходом сбила 86-летнюю женщину

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 3 февраля, в Печоре Toyota Land Cruiser задним ходом сбила женщину 1937 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 10.30 на улице Социалистической. Мужчина 1966 года рождения выезжал задним ходом на иномарке с территории, прилегающей к дому №47. Внедорожник сбил женщину, которая шла по обочине позади машины.

В результате ДТП пострадала пешеход. У нее возможна черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб лица, ушиб ноги. Пострадавшую увезли в больницу.

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