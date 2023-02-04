Жителя Коми арестовали за курение наркотиков в общественном месте

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За курение наркотиков в общественном месте жителю Ухты назначили четверо суток административного ареста. Об этом сообщили в пресс-служба судов Коми.

Инцидент произошел еще 20 декабря. В полдень ухтинец находился в общественном месте. Нарушитель курил наркотики без назначения врача. На горожанина завели административное дело. Мировым судьей Ярегского судебного участка назначил жителю Ухты четверо суток административного ареста.

– Постановление не вступило в законную силу, – говорится в сообщении.

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