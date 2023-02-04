Житель Коми убил дядю топором и уничтожил документы из уголовного дела

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Прилузском районе 29-летнего местного жителя признали виновным в убийстве и воспрепятствовании производству предварительного расследования. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Мужчина на почве неприязни хотел убить своего дядю. Будучи пьяным, злоумышленник пошел к родственнику с топором. Житель Коми бил дядю этим оружием по голове и телу. В результате пострадавший скончался.

Было заведено уголовное дело. С материалами ознакомили подсудимого. Когда следователь отвлекся, злоумышленник незаметно вырвал из первого тома дела ряд документов, вынес их из кабинета и уничтожил.

Житель Коми вину не признал, заявив, что дядю убил кто-то другой. При этом мужчина признался в уничтожении документов. Свой поступок фигурант объяснил нежеланием следователя установить истину по делу. Однако вину мужчины в убийстве все же доказали. Более того, суд учел слова свидетелей. По их словам, злоумышленник рассказал, что хотел убить дядю.

В итоге суд приговорил жителя Прилузья к 10 годам и одному месяцу лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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