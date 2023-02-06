В Коми почти в полтора раза подорожало жилье

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За 2022 год в Коми рост цен на квартиры составил от 30% до 47%. Об этом сообщает Росстат.

Так, квадратный метр в новостройках в среднем стоит 88,6 тысячи рублей. За год стоимость повысилась почти на 35%. Вторичное жилье в среднем подорожало на 38%. При этом динамика в этом сегменте зависит от типа недвижимости. Цены на низкокачественное жилье увеличились на 47%. Типовые квартиры подорожали на 30%, а улучшенного качества – на 43%. Что же касается элитного жилья, то цены на него увеличились на 38%.

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