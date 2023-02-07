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НовостиОбщество7 февраля 2023 7:07

В ходе СВО погиб доброволец из Коми

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба главы Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В ходе проведения специальной военной операции погиб доброволец из Воркуты Евгений Вилисов. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Вилисов – рядовой запаса. Он родился и жил в Воркуте. В ноябре житель Заполярья стал добровольцем через военкомат, расположенный в Чечне. В зоне СВО воркутинец служил в должности номера расчета стрелкового отделения. Погибшего бойца похоронят в Ленинградской области. Уйба выразил соболезнования родным военнослужащего.

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